Ufficiale: Frank Tsadjout rinnova con la Cremonese fino al 2027

L’attaccante della Cremonese Frank Tsadjout ha rinnovato il proprio contratto con il club girigiorosso, estendendolo di altri tre anni, con la nuova scadenza fissata per il 30 giugno 2027. Ad annunciarlo la stessa società lombarda con il seguente comunicato:

“U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Frank Tsadjout per il prolungamento del contratto al 30 giugno 2027. In forza alla Cremonese dall’estate 2022, Frank è sceso in campo con la maglia grigiorossa 45 volte, realizzando 4 reti e totalizzando 3 assist”.

Foto: sito Cremonese