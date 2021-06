Ufficiale: Franco Vazquez è un nuovo giocatore del Parma. Contratto fino al 2023

Grande colpo in casa Parma, ufficializzato l’innesto a parametro zero di Franco Vazquez, l’ex Siviglia vestirà la maglia numero 10 ducale, ecco il comunicato: “Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Franco Damian Vazquez per un contratto che lo legherà al club fino al 30.06.2023 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni”.

Foto: Twitter Parma