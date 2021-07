Ufficiale: Francesco Belli al Bari dal Pisa

Il Bari tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Francesco Belli dal Pisa.

Questo il comunicato:

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pisa Sporting Club 1909 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Belli (13.03.1994, Firenze); il difensore, che ha già raggiunto i compagni nel ritiro di Lodrone di Storo mettendosi a disposizione di mister Mignani, ha firmato un contratto fino al giugno 2023.

Dopo aver dato i primi calci ad un pallone nelle fila del DLF Firenze Calcio, milita nel settore giovanile della Fiorentina prima di essere acquistato dalla Pistoiese nel ’12 (55 presenze e 3 gol), riuscendo a centrare, dopo due stagioni, la promozione in Lega Pro con i toscani. Nel ’13-’14 passa a Chiavari: l’esordio tra i professionisti con la Virtus Entella è il primo di 161 match giocati con i liguri (3 le reti messe a segno) in 5 stagioni, 4 in B e 1 in C; centra la promozione in cadetteria nella stagione ’18-’19. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Pisa in B giocando 39 partite, segnando 2 gol.

Benvenuto Francesco !”

Foto: Sito Bari