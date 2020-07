Ufficiale, France Football: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato

Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, France Football comunica che non verrà assegnato il Pallone d’Oro 2020. La decisione è stata presa in seguito all’emergenza Coronavirus. Si tratta della prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956. Messi e compagni dovranno aspettare un anno. I vincitori dell’ultima edizione del Pallone d’Oro non avranno successori alla fine dell’anno. Ecco le motivazioni:

• Perché un anno così unico non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi che persistere.

• Perché il trofeo Ballon d’Or trasmette valori come solidarietà e responsabilità – diversi dalla sola eccellenza sportiva.

• Perché l’equità che prevale per questo titolo onorario non poteva essere preservata, in particolare a livello statistico e anche della preparazione poiché tutti gli aspiranti al titolo di Pallone d’Oro non potevano essere sistemati nella stessa barca, alcuni avendo visto la loro stagione interrotta radicalmente altri no. Quindi, come possiamo confrontare l’incomparabile?

• Perché non volevamo inserire un asterisco indelebile nella lista di premi come “trofeo vinto in circostanze eccezionali a causa della crisi sanitaria di Covid-19”. Preferiremo sempre una piccola distorsione (alla nostra storia) a una grande cicatrice. Questa è la prima volta dal 1956 che il Pallone d’Oro si è preso una pausa. La parentesi non ci incanta, ma ci sembra la più responsabile e logica. Proteggere la credibilità e la legittimità di un tale premio significa anche garantire che sia irreprensibile nel tempo.