Ufficiale: Frabotta dalla Juve in prestito al Cosenza

Il Cosenza comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta proveniente dalla Juventus FC. Nato nel 1999 a Roma, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Dopo la trafila nelle scuole calcio della sua città natale, Frabotta passa a 15 anni alle giovanili del Bologna. Nella stagione 2018/2019 fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Renate, per poi trasferirsi, a gennaio, al Pordenone con cui vincerà Campionato e Supercoppa di C. Passa alla Juventus (con l’U23 bianconera vince la Coppa Italia Serie C). Con i bianconeri nella stagione ’20-’21 fa il suo esordio in Serie A e festeggia lo Scudetto. Dopo aver collezionato 16 presenze nel campionato successivo, che porterà ai bianconeri Supercoppa Italiana e Coppa Italia e le esperienze con Verona e Lecce, va in prestito a Frosinone (22 presenze e 3 assist) dove è tra i protagonisti della vittoria del Campionato di B. Nel girone di andata del campionato in corso ha vestito la maglia del Bari. Da oggi Gianluca Frabotta (ha scelto il numero 99) fa parte del branco rossoblù!”.

Foto: Instagram Cosenza