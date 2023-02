Ufficiale: Foscarini nuovo allenatore dell’Albinoleffe

Claudio Foscarini è il nuovo allenatore dell’Albinoleffe. A renderlo noto è lo stesso club con un comunicato ufficiale: “A U.C. AlbinoLeffe comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Claudio Foscarini. Nativo di Riese Pio X (TV), classe 1958, ex centrocampista tra le altre di Treviso, Atalanta, Piacenza e Virescit Boccaleone, da tecnico è stato l’artefice dei “miracoli sportivi” di Alzano Virescit (1997-2001) e Cittadella (2005-2015), entrambe condotte dalla Serie C alla Serie B, sfiorando con i granata la Serie A nella Stagione 2009/2010. Oltre al Rimini in Serie C2 (Stagione 2001/02), in carriera ha allenato anche le formazioni di Pro Vercelli (Serie B 2015/16), Livorno (Lega Pro 2016/17), Avellino (Serie B 2017/18) e Padova (Serie B 2018/19). A mister Foscarini va il nostro più caloroso in bocca al lupo per la sua nuova avventura sulla panchina bluceleste”.

Foto: sito Albinoleffe