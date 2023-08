Alessandro Fontanarosa lascia l’Inter e si trasferisce in prestito al Cosenza. A rendere nota la notizia è la Lega Serie B nell’apposita sezione dedicata al mercato. Si attendono ora i comunicati dei due club. Il difensore era arrivato in nerazzurro nel 2019 dall’Empoli. Quest’estate ha giocato il Mondiale Under 20.

Foto: Instagram Fontanarosa