Ufficiale: Fonseca risolve con il Lille. Ora il Milan

Il Lille tramite il proprio sito ha comunicato che Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore. E’ stato ufficialmente risolto il suo contratto. Questa la nota del club:

“Allenatore del LOSC dall’estate 2022, Paulo Fonseca lascia il Club dopo due stagioni di collaborazione, al termine di questo anno finanziario 2023-2024. Il 51enne tecnico portoghese e il suo staff hanno contribuito notevolmente a portare la nostra squadra a due qualificazioni europee, di cui ricorderemo in particolare i quarti di finale di UEFA Europa Conference League contro l’Aston Villa, senza precedenti nella storia del LOSC. Conclude così la sua avventura al Lille qualificandosi – con i giocatori – del LOSC per un 3° turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League per la stagione 2024-2025.”

Ad attendere il tecnico portoghese c’è il Milan, che dopo cinque anni si è separato da Stefano Pioli.

Foto: twitter Lille