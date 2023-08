Ufficiale: Foggia, ecco Martini in prestito dall’Inter

Il Foggia ha annunciato sul proprio sito l’arrivo di un rinforzo giovane in mezzo al campo: si tratta di Jacopo Martini, classe 2004, di proprietà dell’Inter. Questa la nota del club dauno: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Martini a titolo temporaneo. Martini, centrocampista classe 2004 nato a Verona, cresce calcisticamente nelle giovanili del Chievo, facendo tutta la trafila nel club clivense per poi essere acquistato dall’Inter nell’estate del 2021, la società nerazzurra lo giro in prestito alla Spal, dove Martini vince il tricolore U18. Nella stagione appena trascorsa il centrocampista torna alla Primavera dell’Inter. Il neo-acquisto rossonero è nel giro della nazionale italiana minore, collezionando varie presenze tra U17 e U18″.

Foto: Instagram Foggia