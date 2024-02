Ufficiale: Alexis Flips in prestito dall’Anderlecht all’Ankaragucu

Finisce, per questa stagione, l’avventura in Belgio di Alexis Flips. Il centrocampista francese classe 2000, il cui cartellino è stato pagato 3,5 milioni di euro la scorso agosto dall’Anderlecht, si trasferisce, fino al prossimo 30 giugno, in prestito ai turchi dell’Ankaragücü. Decisivo lo scarso impiego fin qui in Jupiler League. Ad annunciarlo il club gialloblu con con un comunicato ufficiale: “È stato raggiunto un accordo con l’RSC Anderlecht per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Alexis Flips al nostro club. Alla cerimonia della firma hanno partecipato il nostro presidente İsmail Mert Fırat, il nostro direttore della sezione calcio Yusuf Buğra Tanık, il nostro tesoriere generale Mehmet Şahin e il nostro direttore sportivo Yılmaz Bal.”

Foto: Twitter Ankaragücü