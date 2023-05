Ufficiale: Flekken firma con il Brentford

Primo colpo di mercato dalla Premier League. Il Brentford ha ufficializzato l’acquisto del portiere Mark Flekken dal Friburgo. Per l’estremo difensore olandese un contratto di quattro anni. Il comunicato del club:

” La stagione 2022/23 è stata speciale per il portiere 29enne. Ha mantenuto 13 clean sheet in 34 partite di Bundesliga – miglior risultato del campionato – mentre il Friburgo è arrivato quinto. Ha fatto il suo debutto internazionale per l’Olanda il 26 marzo 2022 in un’amichevole vinta 4-2 contro la Danimarca, dove ha giocato contro Christian Norgaard e Mathias Jensen del Brentford. Il portiere è ora imbattuto nelle sue quattro presenze per il suo Paese. “Siamo molto felici di aver ingaggiato Mark”, ha detto l’allenatore Thomas Frank. È un giocatore di grande qualità che rafforzerà il nostro gruppo di portieri. Ha una grande esperienza e si unisce a noi dopo due grandi stagioni con il Friburgo, che ha appena avuto una stagione top in Bundesliga, finendo quinto e qualificandosi per l’Europa League. Era una parte importante della squadra lì e ora viene da noi e speriamo di rendere il gruppo migliore e la squadra migliore. È un ottimo portiere e si trova a suo agio con la palla tra i piedi. La sua distribuzione è davvero impressionante”. L’allenatore dei portieri della prima squadra Manu Sotelo ha aggiunto: “Mark si è esibito ad alto livello in Bundesliga, essendo uno dei migliori portieri. Si adatterà molto bene al nostro stile di gioco. I suoi punti di forza in campo sono la sua qualità sulla palla, la sua agilità come stopper e la sua consapevolezza dello spazio come portiere e nella difesa dei cross. La sua personalità e le sue qualità di leadership sono perfette per la nostra cultura. Siamo felici di averlo con noi”.

Foto: Twitter Brentford