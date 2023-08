Marco Firenze è un nuovo giocatore del Messina. Nell’ultima stagione ha vestito prima la maglia del Sestri Levante, in Serie D, e poi quella del Sangiuliano City in Serie C. Di seguito la nota pubblicata dal club siciliano sul proprio profilo Facebook: “Con oltre 70 presenze in serie B sbarca in riva allo Stretto Marco Firenze. Benvenuto”.

Foto: Facebook Messina