Ufficiale: Fiorenzuola, il vice allenatore Cammaroto lascia

Ecco la nota della Fiorenzuola che annuncia l’addio del vice allenatore Vincenzo Cammaroto:

“Unione Sportiva Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente che per la prossima stagione il vice-allenatore Vincenzo Cammaroto non farà parte dello staff tecnico della Serie C.

Al termine di 2 stagioni incredibili con la società rossonera, per Vincenzo è arrivata una opportunità da primo allenatore, che ha scelto di accettare.

La società rossonera, sebbene umanamente dispiaciuta in quanto Cammaroto ha instaurato legami profondi con tutti, intende ringraziare pubblicamente Vincenzo per il grande lavoro svolto durante questi anni, augurandogli il meglio sia sotto il profilo personale che lavorativo.

Grazie Vince!”.