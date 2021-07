Ufficiale: Fiorentina, Burdisso è il nuovo direttore tecnico

Innesto in dirigenza per la Fiorentina che ha ufficializzato l’ingaggio di Nicolás Burdisso che ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del club. Dopo l’esperienza in Argentina, nel Boca Juniors, per l’ex difensore una nuova opportunità in Italia con la squadra viola.

Nicolás Burdisso è il nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina 🤝#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/VtrtZeZ0vX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 6, 2021

FOTO: Twitter Fiorentina