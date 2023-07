Ufficiale: fine del prestito a Le Havre per Terence Kongolo, ritorna al Fulham

Fine dell’avventura a Le Havre per Terence Kongolo. Il 29enne difensore centrale olandese non resterà fino alla fine del prestito. Torna tra le file del Fulham in Premier League. Lo annuncia la società normanna con un comunicato sui loro canali: “Grazie ! Partecipando alla solidità difensiva dell’HAC la scorsa stagione, ha portato anche la sua esperienza nello spogliatoio dei Ciel&Marine! Auguriamo buona fortuna a Terence Kongolo per il resto della sua carriera!”

Foto: Twitter Le Havre