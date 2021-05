Ufficiale: Filippo Galli entra nell’organigramma del Parma. Sarà il responsabile dell’area metodologica

Con un comunicato, il Parma ha annunciato l’arrivo di Filippo Galli nell’organigramma del Parma: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma continua a prendere forma, e si arricchirà di un’ulteriore figura. Filippo Galli sarà infatti il nuovo Responsabile dell’Area Metodologica della società crociata. Nato a Monza il 19 maggio 1963, in carriera Filippo è stato prima un calciatore con più di 250 presenze in Serie A, condite da un palmares invidiabile (5 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee e 4 Supercoppe Italiane). Terminata la carriera agonistica ha intrapreso la strada da allenatore. Per quattro anni è stato sulla panchina della Primavera del Milan (due stagioni da vice, due da allenatore responsabile), per poi ricoprire la carica di vice-allenatore di Carlo Ancelotti, con la Prima Squadra rossonera, per una stagione. In seguito ha ricoperto per nove stagioni il ruolo di Direttore del Settore Giovanile del Milan, ottenendo una Coppa Italia Primavera, un’edizione del Torneo di Viareggio, uno Scudetto Allievi, uno Scudetto Giovanissimi e uno Scudetto U-16. Dal 2019 ha collaborato con il Settore Tecnico della F.I.G.C. con il ruolo di coordinatore del “Corso per Responsabili di Settore Giovanile“.

Foto: Twitter Parma