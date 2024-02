Ufficiale: Filippi è il nuovo allenatore della Recanatese. La nota del club

Dopo l’esonero del tecnico Giovanni Pagliari a causa del pessimo rendimento in campionato, la Recanatese ha poco fa annunciato il suo successore. Sarà Giacomo Filippi ad assumere la guida tecnica dei leopardiani, impegnati nel girone C di Serie C, a partire già dalla prossima trasferta con l’Arezzo di domenica 18 febbraio. A comunicarlo via social il club marchigiano:

“Giacomo Filippi è il nuovo allenatore della Recanatese.

Una lunga carriera da giocatore, poi, in panchina, vice di Roberto Boscaglia a Brescia, Novara, con la Virtus Entella e infine con il Palermo, dove gli viene affidata la squadra dopo l’esonero di Boscaglia. Confermato nella stagione successiva prima di guidare la Viterbese nel girone C di Serie C.

Benvenuto a Recanati!”

Foto: Twitter Recanatese