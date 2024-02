Ufficiale: FIGC, disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A in memoria delle vittime di Firenze

E’ di poco fa una nota della FIGC, con cui è stato reso noto che, in occasione della 25esima giornata, sarà disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A. Tutto ciò per omaggiare le tre vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze. Di seguito il comunicato ufficiale:

“In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana.”

Foto: Twitter FIGC