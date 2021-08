Ufficiale: Fidelis Andria, Latina, Lucchese e Siena ammesse in Serie C. Il comunicato

A seguito dell’esclusione dalla Serie C di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese, la FIGC tramite nota ufficiale dal proprio sito, ha annunciato l’ammissione al campionato di terza categoria Fidelis Andria, Latina, Lucchese e Siena. Nei prossimi giorni verrà annunciata anche la quinta squadra che prenderà parte del campionato di C, vista la promozione in B del Cosenza al posto del Chievo.

Questo il comunicato: