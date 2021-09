Ufficiale: Fidelis Andria, ecco Alcibiade ex Juventus U23

In Serie C la Fidelis Andria ha messo a segno un colpo importante per la propria retroguardia con l’arrivo di Raffaele Alcibiade. Il difensore classe 1990, rimasto svincolato, la scorsa stagione ha militato nella Juventus U23 totalizzando ventisette presenze. Ecco le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo trasferimento nel club pugliese: “Sono molto contento di esser arrivato qui ad Andria, una piazza che non ha bisogno di presentazioni, sono felice e molto carico, non vedo l’ora di iniziare a far parlare il campo. Ringrazio in primis il direttore ed il mister per avermi dato questa opportunità e soprattutto per avermi subito reso partecipe del progetto! Vorrei anche ringraziare il presidente e tutta la famiglia fidelis per il caloroso benvenuto che mi hanno riservato. Forza Fidelis”.

FOTO: Facebook Fidelis Andria