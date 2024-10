Ufficiale: Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors

L’ex giocatore argentino di Real Madrid e Roma Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors, club nel quale iniziò la sua carriera professionistica da giocatore circa 20 anni fa. Il tecnico arriva dopo una stagione deludente di Diego Martinez. “Fernando sa che è a casa qui e siamo molto felici di averlo con noi” ha detto l’ex numero 10 Juan Roman Riquelme, oggi presidente del club di Buenos Aires. Su un possibile arrivo in squadra di Leandro Paredes nella prossima sessione di mercato, Gago ha risposto che “ha già in rosa i calciatori migliori”, chiudendo in parte le porte all’argentino.

Foto: Instagram Boca Juniors