Il Manchester City ha comunicato che il suo centrocampista Fernandinho ha rinnovato per un’altra stagione, il suo nuovo contratto scadrà infatti il 30 giugno del 2022.

We’re delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club!

— Manchester City (@ManCity) June 29, 2021