Ufficiale: Fermana, il 100% delle quote societarie passano alla famiglia Simoni

Si è tenuta oggi l’assemblea dei soci della Fermana FC nella quale si è delineato in maniera unanime il nuovo assetto societario con la famiglia Simoni che rileverà il 100% delle quote societarie. Si è definito pertanto un nuovo Consiglio di Amministrazione con Presidente Umberto Simoni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti: il dottor Andrea Tubaldi a cui è stato rinnovato l’incarico di direttore generale; il dottor Enrico Ribichini, noto professionista maceratese, che seguirà in maniera diretta il settore marketing e sponsorship; il dottor Gianfilippo Simoni che si occuperà dei rapporti istituzionali e il dottor Massimiliano Tintinelli quale consigliere indipendente. La Fermana FC ringrazia il signor Vinicio Scheggia per il grande lavoro svolto nel ruolo di amministratore unico nel corso del suo mandato. La società, dopo aver perfezionato la campagna acquisti e aver dato il via alla campagna abbonamenti, intende affacciarsi sul mercato con un progetto di marketing volto a coinvolgere nuovi e vecchi partners.

Foto: logo Fermana