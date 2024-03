Ufficiale: Fermana, esonero per il tecnico Protti. Il comunicato

Dopo il pessimo rendimento dell’ultimo periodo e l’ultimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, la Fermana ha deciso di esonerare il tecnico Stefano Protti. Di seguito la nota del club:

“La Fermana comunica ufficialmente che il tecnico Stefano Protti è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra gialloblù. Una decisione che conferma la volontà della società gialloblù di mettere in atto tutti gli sforzi e le soluzioni possibili in questa fase delicata della stagione. Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro e l’impegno profuso per la causa gialloblù in queste due stagioni e il miglior in bocca al lupo per il proseguo della stagione. La società comunicherà nelle prossime ore la scelta in merito alla guida tecnica della squadra fino al termine della stagione.”

Foto: logo Fermana