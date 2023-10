La Fermana comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Andrea Bruniera. Al tecnico vanno i ringraziamenti da parte della società per l’impegno profuso per la causa gialloblù e per la professionalità sempre mostrata durante la sua gestione. Nel corso delle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico.

Foto: logo Fermana