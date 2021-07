Ufficiale: Fermana, ceduto il giovane portiere Tantalocchi alla Sampdoria

“La Fermana è orgogliosa di comunicare ufficialmente il passaggio del giovane estremo difensore Elia Tantalocchi, classe 2004, alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una grandissima opportunità per il giovane talento cresciuto nel settore giovanile della Fermana e messosi in evidenza sia nell’Under 17 che nella Primavera. Molte le formazioni che si erano interessate a Tantalocchi e alla fine la Sampdoria ha puntato forte su di lui. Un riconoscimento importante per il settore giovanile gialloblù che vede premiati i frutti del lavoro di questi ultimi anni, senza dimenticare tutti gli altri ragazzi che stanno vivendo da protagonisti la preparazione agi ordini di mister Domizzi”, si legge nel comunicato ufficiale del club.

Foto: logo Fermana