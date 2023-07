Ufficiale: Ferguson rinnova con il Bologna

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Bologna ha reso noto di aver prolungato il contratto del centrocampista Lewis Ferguson fino al 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Lo scozzese è arrivato nel capoluogo dell’Emilia-Romagna un anno fa, ma è subito diventato un titolare inamovibile per Thiago Motta. Questo il comunicato del club felsineo: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lewis Ferguson per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per una stagione ulteriore”.

Foto: Instagram Bologna