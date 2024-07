Ufficiale: Fer Lopez rinnova con il Celta Vigo fino al 2028

Il canterano Fer Lopez prolunga il suo legame con il Celta Vigo, iniziato più di un decennio fa. Il centrocampista ventenne rimarrà legato alla squadra del Celta per altre quattro stagioni . Questo rinnovo dimostra sia l’impegno del giovane giocatore nei confronti del club della sua vita, sia l’impegno del club nei confronti del suo settore giovanile, protagonista di splendide novità nelle ultime settimane. Il giovane canterano è arrivato quando era solo un bambino, all’età di 9 anni, in quel momento ha iniziato una carriera sportiva in cui, con un grande sforzo continuo e un impegno esemplare, avrebbe attraversato tutte le categorie inferiori della squadra del Celta fino ad arrivare al Celta Fortuna, dove avrebbe chiuso una stagione magnifica. Culminata con la qualificazione ai Play-off per la promozione in Seconda Divisione. RC Celta consolida il suo fermo impegno nei confronti dell’accademia giovanile e della formazione integrale dei giocatori che fanno parte delle squadre giovanili. Il rinnovo di Fer López impreziosisce ulteriormente un’estate piena di ornamenti colorati nella cava del Celta. Congratulazioni, Fer!.

Foto: sito Celta