Ufficiale: Felippe al Crotone dal Giugliano

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Giugliano Calcio 1928 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Felippe nato a San Paolo in Brasile il 3 maggio 2000. Il neo centrocampista pitagorico, che lo scorso anno ha collezionato 31 presenze condite da 3 reti in Serie C con la squadra campana, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Bem-vindo nella famiglia rossoblù, Lucas!”

Foto: twitter Crotone