Ufficiale: Feghouli al Fatih Karagumruk

Sofiane Feghouli riparte dal Fatih Karagumruck in Turchia dopo aver interrotto il proprio rapporto in estate col Galatasaray.

Questo l’annuncio ufficiale del club:

📣Sofiane Feghouli Karagümrük’te!🔴⚫️

32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/rvUeNEwRnz

— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) November 29, 2022