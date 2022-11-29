Ultimo aggiornamento: martedi' 29 november 2022 21:21

Ufficiale: Feghouli al Fatih Karagumruk

29.11.2022 | 21:21

Sofiane Feghouli riparte dal Fatih Karagumruck in Turchia dopo aver interrotto il proprio rapporto in estate col Galatasaray.
Questo l’annuncio ufficiale del club:

Foto: twitter Karagumruk