Ufficiale: Feghouli al Fatih Karagumruk
29.11.2022 | 21:21
Sofiane Feghouli riparte dal Fatih Karagumruck in Turchia dopo aver interrotto il proprio rapporto in estate col Galatasaray.
Questo l’annuncio ufficiale del club:
📣Sofiane Feghouli Karagümrük’te!🔴⚫️
32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/rvUeNEwRnz
— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) November 29, 2022
Foto: twitter Karagumruk