Ufficiale: Federico Proia approda in prestito all’Ascoli

Arriva un nuovo innesto in casa Ascoli. Il quale preleva dal Vicenza, dopo esser rientrato dopo un prima parte di stagione in prestito alla SPAL Federico Proia. Il calciatore dunque arriverà in bianconero con la formula del prestito, ed indosserà la maglia numero 28.

Foto: Twitter Ascoli