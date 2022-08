Ufficiale: Federico Gianola passa alla Torres

La Torres è decisamente attiva sul mercato, avendo appena messo a segno un colpo importante. Acquistato Federico Gianola. Di seguito il comunicato del club: “Centrocampista dai piedi buoni, Federico è cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli e del Chievo Verona. Nonostante la giovane età, Federico è nato il 12 giugno 2000, ha già maturato in carriera diverse esperienze internazionali: terza serie spagnola con il Leganes, poi in Svizzera in seconda divisione con le maglie di Chiasso, Paradiso e Bellinzona. Nella sua carriera ci sono anche sei mesi in serie D con la maglia del Milano city. Gianola è pronto a dare il suo contributo alla causa Torres, per lui è pronta la maglia numero 72.”

Foto: pagina Facebook Torres