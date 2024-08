Ufficiale: Federico Brancolini all’Empoli

L’Empoli annuncia Federico Brancolini come nuovo calciatore azzurro. Il portiere italiano, classe 2001, arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato: “Federico Brancolini è un portiere di nazionalità italiana nato a Modena il 14 luglio 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Modena e dal 2017 della Fiorentina, con i viola Federico vince per due stagioni di fila, nel 2020 e nel 2021, la Coppa Italia Primavera. Il percorso di Brancolini con la Fiorentina si sviluppa fino alla prima squadra, quando fa l’esordio in Serie A il 29 luglio 2020 nella sfida con il Bologna. Nell’estate 2022 Federico passa al Lecce dove conquista la salvezza nelle due stagioni in giallorosso”.

Foto: instagram Empoli