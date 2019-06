Ufficiale: Favre rinnova con il Borussia Dortmund

Con un comunicato sul sito ufficiale, il Borussia Dortmund ha annunciato il rinnovo del contratto del tecnico Lucien Favre. In scadenza nel 2020, l’ex Nizza ha prolungato per un’ulteriore stagione, vale a dire fino al 30 giugno 2021. “Sono contento e non vedo l’ora di continuare il rapporto con il Borussia Dortmund e costruire una stagione vincente”, il breve commento di Favre sul sito ufficiale del club tedesco.

Foto Twitter Borussia Dortmund