Ufficiale: Favasuli e Lucchesi dalla Fiorentina alla Ternana

La Ternana ha comunicato di aver ingaggiato, in prestito dalla Fiorentina, il difensore Lorenzo Lucchesi e il terzino sinistro Costantino Favasuli. Di seguito la nota del club umbro: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive dei calciatori Lorenzo Lucchesi, difensore centrale mancino classe ’03, e Costantino Favasuli, jolly di sinistra (ma di piede destro), classe ’04. Per il primo 17 presenze nell’Under 17 viola e 51 nella Primavera (con 6 reti all’attivo); il secondo vanta 9 gare e 5 gol con l’Under 18 toscana e 64 partite e 2 assist con la Primavera. Entrambi si trasferiscono a Terni con la formula del prestito fino al termine della stagione. Benvenuti!”.

Foto: Instagram Ternana