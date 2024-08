Ufficiale: Faticanti è un nuovo giocatore della Juve

Con un comunicato sul proprio sito, la Juventus annuncia di aver acquisito tramite la formula del prestito con diritto di riscatto le prestazioni di Giacomo Faticanti, interessante profilo del Lecce, che lo ha ingaggiato nella scorsa stagione. Il talentuoso mediano classe 2004, si unirà alla rosa della Juventus Next Gen, sotto la guida di Montero.

Il comunicato: “Giacomo Faticanti giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia della Juventus Next Gen: è ufficiale infatti l’arrivo in bianconero del classe 2004 in prestito con diritto di riscatto dal Lecce. Centrocampista, cresciuto nelle giovanili di Frosinone e Roma, trasferitosi al club pugliese nell’estate del 2023 e dallo scorso gennaio metà stagione tra le fila della Ternana nel campionato di Serie B con cui ha collezionato 11 presenze. Nel 2022 Faticanti ha esordito anche in Europa League con la maglia della Roma e nel 2023 si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana Under 19 superando, da titolare, in finale il Portogallo. E adesso lo aspettiamo in campo con la nostra maglia: benvenuto alla Juventus Giacomo!”.

Foto: sito Ternana