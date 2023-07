Ufficiale: Farías è un nuovo calciatore dell’Inter Miami

Continuano ad arrivare gli acquisti per l’Inter Miami e continua il piano per rinforzare al meglio la rosa di Gerardo el ‘Tata’ Martino, visto che questo sabato il club di Fort Lauderdale ha annunciato il suo nuovo arrivo in nazionale per questa seconda metà di stagione. Si tratta dell’argentino Facundo Farías, che arriva dal Colón, e che ora ha firmato per i prossimi quattro anni con la squadra del sud della Florida, anche se c’è la possibilità di prolungare il suo rapporto con il club fino alla stagione 2028.

Foto: Twitter Inter Miami