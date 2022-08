Ufficiale: Faragò si trasferisce al Como a titolo definitivo

Paolo Faragò è un nuovo giocatore del Como. Il centrocampista si trasferisce da titolo definitivo dal Cagliari. Ecco il comunicato apparso sul sito del club di Serie B: “Como 1907 è lieta di comunicare l’ingaggio a titolo definitivo dal Cagliari fino al 30 giugno 2024 del centrocampista Paolo Faragò. Classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Novara debuttando in Serie B a 19 anni. Nel gennaio del 2017 passa al Cagliari in Serie A dove tra campionato e Coppa Italia colleziona oltre 100 presenze. A Gennaio 2021 passa in prestito al Bologna fino al termine della stagione. La scorsa annata si è diviso tra Cagliari e Lecce, contribuendo alla vittoria del campionato dei salentini”.

Foto: Sito Como