Ufficiale: Fano, si dimette l’allenatore Flavio Destro

Con una nota ufficiale, il Fano comunica che in data odierna il tecnico Flavio Destro ha presentato le sue dimissioni da allenatore della prima squadra.

Il Presidente Enrico Fattò Offidani, il Direttore Generale Simone Bernardini, il Direttore Sportivo Mauro Traini e la società tutta, accettando seppur a malincuore la sua decisione, ringrazia il tecnico Destro e gli augura tutte le migliori fortune per il proseguo della sua carriera.

“Ringrazio il Presidente Enrico Fattò Offidani e la società, i Direttori Bernardini Traini per avermi dato la possibilità di allenare il Fano Calcio. Ringrazio i miei giocatori e tutte le persone che hanno collaborato con me, sono state semplicemente fantastiche. Ringrazio anche i tifosi per essermi stati vicino e sono rammaricato per non aver potuto regalare loro tante vittorie e punti. Purtroppo nel calcio quando le cose vanno male c’è solo una soluzione. Per questo motivo ho deciso di dimettermi. Un abbraccio e sempre forza Fano”, le parole del mister.

