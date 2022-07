Ufficiale: Falzerano torna all’Ascoli nove anni dopo

L’Ascoli di mister Bucchi accoglie il ritorno di Marcello Falzerano nove anni dopo l’ultima volta. Il centrocampista torna dunque in bianconero dopo l’esperienza nel Perugia. Ha firmato un contratto fino al 2023. L’annuncio è arrivato direttamente sui canali ufficiali del club.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con Marcello Falzerano per il suo ritorno in bianconero, a distanza di nove anni dall’ultima volta. Il trentunenne centrocampista di Tivoli, ma nativo di Pagani, è reduce da un’esperienza di tre stagioni e mezzo nelle file del Perugia, con cui ha anche ottenuto nella s.s. 2020/21 la promozione in B”.