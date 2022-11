Ufficiale: Falcao nuovo coordinatore tecnico del Santos

Paulo Roberto Falcao, ex leggenda della Roma e della Nazionale brasiliana, sarà il nuovo coordinatore tecnico del Santos. Ad annunciarlo, la compagine brasiliana sui propri canali ufficiali: “I colloqui tra il presidente Andres Rueda e Paulo Roberto Falcao erano in corso da circa un mese. I due hanno atteso la fine del Brasileirão per l’annuncio”.

Paulo Roberto Falcão será o novo coordenador esportivo do Santos FC. As conversas entre o presidente Andres Rueda e o ex-volante e técnico da Seleção Brasileira vinham sendo realizadas há cerca de um mês e os dois aguardaram o fim do Brasileirão para o anúncio. pic.twitter.com/CTOY2wNt8e — Santos FC (@SantosFC) November 14, 2022

Foto: twitter Santos