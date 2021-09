Ufficiale: Falcao ha rescisso con il Galatasaray, lo aspetta il Rayo Vallecano. C’è l’indizio social

Nella nottata è arrivata l’ufficialità: Radamel Falcao e il Galatasaray si sono separati. Ora l’attaccante è libero di proseguire la propria carriera altrove. L’attesa per sapere che maglia vestirà non dovrebbe essere lunga, visto che il colombiano sembrerebbe aver già scelto la sua prossima destinazione. Infatti, tramite i propri canali social, l’ex Porto ha pubblicato un post criptico dove compare anche l’emoticon di una saetta, simbolo del Rayo Vallecano, vale a dire il club che nelle ultime ore si è fatto sotto con grande decisione per assicurarsi le sue prestazioni.

