Nuova avventura per Fabrizio Cammarata. L’ex attaccante, tra le altre, di Verona, Parma, Torino e Pescara, con un passato come allenatore con le giovanili degli abruzzesi e alla Dinamo Tirana, dopo l’esperienza in Australia come vice allenatore del Melbourne Victory, ha firmato un contratto con l’Al Nasr, club degli Emirati Arabi Uniti. Sarà il nuovo tecnico della formazione Under-21.

Foto: Wikipedia