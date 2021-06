Tutto confermato: Paratici nuovo direttore sportivo del Tottenham. Il comunciato

Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo del Tottenham. Ecco il comunicato del cub inglese: “Il Club è lieto di annunciare la nomina di Fabio Paratici ad Amministratore Delegato con effetto dal 1 luglio 2021. Fabio sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club, le strutture e le infrastrutture calcistiche”. Una notizia anticipata diversi giorni fa da Gianluigi Longari per Sportialia. E’ indipendente dall’arrivo di Antonio Conte agli Spurs.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

