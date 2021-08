Ufficiale: Fabinho ha rinnovato con il Liverpool

La storia tra Fabinho ed il Liverpool continua. Il brasiliano ha difatti oggi siglato un contratto a lungo termine con il club inglese. Il centrocampista, arrivato ad Anfield nel 2018 dal Monaco ha fin qui collezionato 122 presenze, 3 gol e 7 assist con la maglia dei Reds.

Questo il Tweet del club inglese:

Questo invece, il Tweet del giocatore:

“La nostra storia continua, Reds! Molto felice di rinnovare il mio contratto e di continuare ad indossare questa maglia ancora più a lungo. Sono sicuro che vivremo ancora molto insieme. Andiamo!”

Our story goes on, Reds! Very happy to renew my contract and keep wearing this jersey for even longer. I'm sure we'll still live a lot together. Let's go! 🔴🙏🏽 #YNWA pic.twitter.com/JQcc7er3hL

— Fabinho (@_fabinhotavares) August 3, 2021