Ufficiale: Eyle Wahi è un nuovo giocatore del Marsiglia

L’Olympique Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto di Eyle Wahi: “L’Olympique de Marsiglia è lieta di annunciare la firma di Elye Wahi dall’RC Lens. A 21 anni, l’attaccante si è iscritto al club olimpico dopo il successo della visita medica. Formatosi nel sud della Francia all’HSC di Montpellier, Elye Wahi ha scoperto il mondo professionistico con il suo club di formazione nel dicembre 2020 all’età di 17 anni. Poche settimane dopo, ha segnato il suo primo gol da professionista e allo stesso tempo è diventato il secondo marcatore più giovane nella storia del club Pailladin. Con l’Héraultais, l’attaccante francese ha messo in mostra le sue doti di velocità, percussione e rifinitura che gli hanno assicurato rapidamente un posto da titolare in prima squadra e gli hanno aperto le porte alla squadra francese dell’Espoirs dopo aver frequentato le varie squadre giovanili dei Blues. Durante la stagione 2022/2023, Elye Wahi si è affermato come il giocatore di punta dell’MHSC e una delle rivelazioni del campionato, segnando 19 reti in Ligue 1 e figurando tra i candidati dell’UNFP al titolo di migliore speranza. Dopo aver battuto tutti i record di precocità, agitando la rete 32 volte e fornendo 9 assist in 92 partite con il club della famiglia Nicollin, l’attaccante volteggiante si è iscritto al Racing Club de Lens nell’estate 2023. Sotto i colori del Sang et Or, il giovane centravanti continua a essere decisivo e scopre con la Champions League i massimi livelli europei, segnando addirittura il suo primo gol sulla scena europea contro gli Arsenal Gunners nella calda atmosfera del Bollaert Stadium. Colui il cui idolo giovanile non è altro che Didier Drogba scoprirà quello dell’Orange Vélodrome da questa stagione 2024/2025″.

Foto: instagram Marsiglia