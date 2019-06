Ufficiale: Everton Luiz saluta la SPAL, il Real Salt Lake esercita il riscatto

Si chiude l’avventura di Everton Luiz nella SPAL. Come ufficializzato dalla società ferrarese, infatti, il Real Salt Lake ha esercitato il riscatto del brasiliano classe 1988. “S.P.A.L. srl comunica che la Major League Soccer, per conto della società statunitense Real Salt Lake, ha esercitato l’opzione per il riscatto a titolo definitivo del centrocampista Everton Luiz Guimaraes Bilher. Il club biancazzurro augura al calciatore le migliori fortune professionali”.

Foto Sito Ufficiale SPAL