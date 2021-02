Ufficiale: Everton, Digne rinnova fino al 2023

Lucas Digne ha rinnovato il suo contratto con l’Everton fino al 30 giugno 2025. A darne l’annuncio è stato lo stesso club inglese sul proprio profilo Twitter.

Digne è all’Everton dal 2018, dove ha collezionato 81 presenze e ha segnato 4 gol in Premier. Con la Roma una stagione nel 2015-16, con 33 presenze e 3 gol all’attivo.

✍️ | Lucas Digne has signed a new long-term contract, committing his future to #EFC until the end of June 2025! 🔵

— Everton (@Everton) February 24, 2021