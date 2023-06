Il nuovo allenatore dell’Eibar sarà la leggenda basca Joseba Etxeberria, ex centrocampista dell’Athletic Club e della Nazionale spagnola. L’annuncio sui canali social del Club. Obiettivo promozione, dopo nell’ultima stagione il tentativo di risalita alla Liga si è fermato alle semifinali dei playoff. Per Etxeberria, 45 anni, contratto fino al 2024 con opzione per un’ulteriore stagione.

Fonte Foto: Twitter Eibar