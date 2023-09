Ufficiale: Eramo rescinde con l’Ascoli

Attraverso una nota ufficiale, l’Ascoli ha comunicato la risoluzione contrattuale con Mirko Eramo, centrocampista in bianconero dal 2020, da tempo ai margini del progetto tecnico. Questa la nota del club marchigiano: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mirko Eramo. Il centrocampista bianconero, arrivato a gennaio 2020, saluta l’Ascoli alla sua quinta stagione, con 95 presenze all’attivo, 3 gol e 4 assist. Il Club di Corso Vittorio ringrazia Mirko per l’impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune”.

Foto: logo Ascoli